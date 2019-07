Quiz : Wie gut kennen Sie Tiger?

Am 29. Juli ist der internationale Tag des Tigers

von Sebastian Kabst

29. Juli 2019, 09:30 Uhr

Sie sind schwarz gestreift, begnadete Jäger und definitiv keine Schmusekatzen. Tiger sind die größten Raubkatzen der Erde und gehören zu den bedrohten Arten. Der internationale Tag des Tigers am 29. Juli soll für den Schutz des Tieres sensibilisieren. An diesem Tag möchte der Tigerpark in Dassow auch Wissen über die gestreiften Katzen vermitteln. Dazu wird es eine Rallye durch den Park geben.

Wie gut kennen Sie sich mit Tigern aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz: