Zeugen in Neukalen gesucht : Auf dem Weg in die Disco überfallen und beraubt

Am Sonnabendabend kam es in der Hafenstraße in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) zu einem räuberischen Überfall. Die Täter sind noch flüchtig.

Neukalen | Am Sonnabendabend kam es in der Hafenstraße in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) zu einem räuberischen Überfall. Zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren waren in der Hafenstraße in Richtung der Discothek unterwegs. Dort wurden sie von zwei unbekannten Männern überfallen und mit einem Messer bedroht. Die Täter verlangten die Hera...

