Koalitionsverhandlungen in MV : Rot-Rot einig: Mehr Öko und Obergrenzen im Stall

SPD und Linke haben in ihren Koalitionsverhandlungen konkrete Schritte für mehr Umwelt- und Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern vereinbart.

Schwerin | Der Nordosten geht auf Klimakurs: Das Land soll bis spätestens 2040 klimaneutral sein, vereinbarten SPD und Linke am Freitag in der fünften Koalitionsrunde. Klimaschutz sei eine der wichtigsten Aufgaben, meinte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss an die Verhandlungen. Dabei hätten Angebote an die Bürger für mehr Klimaschutz Vorrang...

