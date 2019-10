Ostsee-Gasleitung : US-Energieminister kritisiert Nord Stream 2

US-Energieminister Rick Perry sieht das Projekt als "Rückschlag" für Europas Energieversorgung.

07. Oktober 2019, 15:58 Uhr

US-Energieminister Rick Perry hat bei einem Besuch in Litauen erneut scharfe Kritik an der neuen Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland geübt. Die Pipeline wäre ein „großer Rückschlag“ für die Diversifizierung und Sicherheit der Energieversorgung Europas, sagte Perry am Montag auf einer Konferenz in Vilnius. „Sie würde Russlands Einfluss auf die europäische Außenpolitik und die Anfälligkeit Europas für Versorgungsstörungen erhöhen.“

Zusammen mit der Gasfernleitung Turkish Stream von Russland in die Türkei würde Nord Stream 2 Moskau die Möglichkeit geben, den Gastransit durch die Ukraine bis zum Ende des Jahrzehnts einzustellen.

Amerikanisches Flüssiggas angepriesen

Perry warb in Vilnius auch für einen vermehrten europäischen Import von Flüssiggas aus den USA. Sein Land wolle zudem die Beziehungen zu den Ländern Mittel- und Osteuropas im Energiebereich stärken. Dazu unterzeichnete der US-Energieminister bereits am Sonntag in Vilnius eine gemeinsame Erklärung mit seinen Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen.

Die USA und die Baltenstaaten vereinbarten darin eine engere Zusammenarbeit bei neuen Technologien, im Bereich Cybersicherheit und bei der Diversifizierung der Gasversorgung.