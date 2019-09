Sanierung der A 20 : Autobahnkreuz Wismar: Letzter Bauabschnitt beginnt

Der A20-Abschnitt ist den Angaben zufolge mehr als 20 Jahre alt und mit bis zu 40 000 Fahrzeugen pro Tag einer der meistbefahrenen.

10. September 2019, 16:22 Uhr

Zwischen Wismar-Mitte und Zurow wird zurzeit in vier Bauabschnitten einer der ältesten und meistbefahrenen Abschnitte der Autobahn 20 saniert. Im Rahmen der Erneuerung wird ab Ende September die Fahrbahn in Richtung Lübeck zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar Mitte saniert.

Am Freitag, den 13. September 2019 wird voraussichtlich am Nachmittag das Kreuz Wismar wieder freigegeben und ist somit in alle Richtungen befahrbar.

Ab Montag, 16. September 2019, wird die vorhandene Baustellensicherung auf der Richtungsfahrbahn Rostock umgebaut. Der Umbau wird ca. zwei Wochen in Anspruch nehmen. Dabei kommt es tagsüber zu Einschränkungen, da der Verkehr in Richtung Rostock zum Teil einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt werden muss.

Ab 26. September 2019 wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck gesperrt. Der Verkehr wird dann auf jeweils zwei verengten Spuren auf der Fahrbahn in Richtung Rostock an der Baustelle vorbeigeleitet. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten voraussichtlich im Dezember 2019.

Die Sanierung der Fahrbahn ist dringend erforderlich. Bei Asphaltuntersuchungen wurden starke Schäden festgestellt.

Der A20-Abschnitt ist den Angaben zufolge mehr als 20 Jahre alt und mit bis zu 40 000 Fahrzeugen pro Tag einer der meistbefahrenen. Auch südlich von Rostock und am A20-Loch bei Tribsees müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen.

Die Autofahrer werden um Verständnis für die dringend erforderlichen Bauarbeiten und die damit einhergehenden Verkehrseinschränkungen gebeten.

