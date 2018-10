Blankenhagen : Schafsrisse durch Wolf nahe Rostock bestätigt

DNA-Analyse überführt Wolf als Täter. Ansiedlung des Raubtieres steht in Frage

von Wolfgang Schmidt

08. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Ein Wolf hat in der Nähe von Rostock mehrere Schafe gerissen. Ein Halter habe auf seiner Weide in Blankenhagen, 20 Kilometer östlich der Hansestadt, bereits am 3. August 15 tote Tiere gefunden. Zudem seien zehn Tiere verletzt worden, einige so schwer, dass sie getötet werden mussten. Das Landwirtschaftsministerium nannte eine andere Zahl und sprach von einem „Rissvorfall mit 13 getöteten Schafen“.

Dem Ressort zufolge hat ein DNA-Gutachten einen Wolf als Verursacher bestätigt. „Eine Kotprobe hat den Wolf überführt“, sagte Ministeriumssprecherin Martina Plothe der Deutschen Presse-Agentur. Der Schäfer werde entschädigt.

Ansiedlung des Wolfes im Billenhäger Forst wird überprüft

Mutmaßungen, der Wolf könnte sich dort angesiedelt haben, bestätigte das Ressort nicht. „Wir gingen nach diesem Vorfall bislang von einem durchziehenden Einzeltier aus und prüfen jetzt, ob sich ein Wolf oder mehrere Wölfe dauerhaft im Billenhäger Forst aufhalten“, sagte Plothe. Ein dauerhafter Aufenthalt eines Wolfes in dem genannten Gebiet lasse sich aus der DNA-Untersuchung nicht ableiten.

Der Vorfall war seinerzeit nicht veröffentlicht worden. Auch beim Schafhalter, der die Risse umgehend gemeldet habe, sei trotz Nachfragen zunächst keine Rückmeldung über das Ergebnis des Rissgutachters eingegangen, berichtete der NDR. Das Ministerium habe die Verzögerungen mit Personalproblemen aufgrund der Sommerferien und der Umstellung des Wolfsmanagements begründet.

Zahl der Attacken durch Wölfe konstant

Ende September hatte das Ressort angegeben, bis dato hätten Wölfe 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich viele Schafe, Rinder und andere Nutztiere attackiert wie in den Vorjahren. Elf Wolfsattacken seien registriert worden, bei denen 68 Kälber, Schafe oder Damhirsche in Gehegen getötet oder verletzt wurden. In der Zahl sind laut Ministerium die Risse von Blankenhagen enthalten. Regionale Schwerpunkte seien der Süden Vorpommerns um Ueckermünde und Löcknitz sowie Ludwigslust-Parchim gewesen, hieß es in der Zwischenbilanz. In den Jahren 2017 und 2016 waren 88 beziehungsweise 72 getötete und verletzte Nutztieren gezählt worden.

