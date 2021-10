Haftbefehl erlassen : Schleuser mit 31 Flüchtlingen im Transporter gestoppt

In dem Transporter saßen 19 Männer, 2 Frauen und 10 Kinder, die zunächst medizinisch versorgt und inzwischen in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Berlin gebracht wurden.

Pasewalk | Das Amtsgericht Pasewalk hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Schleuser erlassen, der 31 Flüchtlinge in einem Kleintransporter befördert hatte. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Der 34 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters mit den irakischen Migranten im Laderaum war am Samstag bei Boock (Vorpommern-Greifswald) gestoppt worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.