Schlossfestspiele Schwerin : Gustav Peter Wöhler spielt im Musical „Anatevka“ den „Tevje“

Bekannter Schauspieler und Sänger übernimmt Rolle bei den Schlossfestspielen Schwerin.

von hoka

16. Januar 2019, 15:45 Uhr

„Wenn ich einmal reich wär…“ – das bekannteste Lied aus dem Musical-Klassiker „Anatevka“ wird bald auch auf dem Alten Garten in Schwerin zu hören sein. Und singen wird es jemand, dem die Rolle auf den Leib geschrieben scheint: Gustav Peter Wöhler. Wie das Mecklenburgische Staatstheater gestern bekannt gab, wird der beliebte Schauspieler und Sänger bei den Schlossfestspielen Schwerin (21. Juni bis 20. Juli 2019) die Rolle des Milchmannes Tevje übernehmen. Alternierend mit dem Musicaldarsteller Ansgar Schäfer.

Gustav Peter Wöhler spielt den "Tevje" nicht zum ersten Mal

Wie Wöhler einmal bekannte, gehört diese on innerer Zerrissenheit geprägte Figur zu den kompliziertesten Musical-Figuren überhaupt. Der beliebte Darsteller spielte den Tevje bereits am Hamburger St. Pauli Theater.

„Anatevka“ oder „Der Fiedler auf dem Dach“ (engl. Originaltitel „Fiddler on the Roof“) ist ein Musical in zwei Akten von Jerry Bock. Das Buch schrieb Joseph Stein basierend auf dem Roman „Tewje, der Milchmann von Scholem Alejchem“.

Das Musical spielt um das Jahr 1905 im fiktiven Schtetl Anatevka im russischen Zarenreich. Die polnischen Juden in diesem Ort legen großen Wert auf Tradition. Ohne sie seien die Juden wie ein Fiedler auf dem Dach, so der Milchmann Tevje.

Gustav Peter Wöhler, bekannt durch zahlreiche Film- und TV-Rollen, interpretiert mit seiner Band seit vielen Jahren auch erfolgreich Klassiker aus Jazz, Pop und Rock.