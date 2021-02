Schulen in MV öffnen wieder : Unterrichtspläne deutlich ausgedünnt

Die Schulen sollen sich je nach Infektionsgeschehen auf wenige Fächer konzentrieren. Kritik gibt es von den Linken.

Schwerin | Bei Grundschülern kann man es noch am ehesten verstehen: Nach den Winterferien sollen sie in erster Linie in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde unterrichtet werden – solange es im laufenden Schuljahr coronabedingt Einschränkungen im Schulbetr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.