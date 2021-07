Kampf gegen Corona-Pandemie : Schulstart in MV mit Maske, Test und Elternbrief

Keine kleineren Klassen, kein Distanzunterricht, kein Wechselunterricht: Zum Schulstart am 2. August soll es in MV wieder normalen Unterricht mit Präsenzpflicht in allen Klassen geben.

Schwerin | Keine kleineren Klassen, kein Distanzunterricht, kein Wechselunterricht: Zum Schulstart am 2. August soll es in MV wieder normalen Unterricht mit Präsenzpflicht in allen Klassen geben. „Das Land bereitet sich intensiv auf das neue Schuljahr vor. Unser Ziel ist es, den Präsenzbetrieb abzusichern“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin am Dienstag. ...

