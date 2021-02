Kobrow bei Sternberg : Schweinemastanlage steht in Flammen

Rauchsäulen stehen über Kobrow bei Sternberg am Horizont. Ein Großbrand in einer Schweinemastanlage ist am Vormittag des 28. Februar ausgebrochen. Fenster und Türen bitte geschlossen halten.

Kobrow bei Sternberg | Alarm in der Sonntags-Mittagszeit: Rauchsäulen über Kobrow bei Sternberg künden von Großbrand. Betroffen ist eine Schweinemastanlage mit insgesamt 9000 Tieren. Das genaue Ausmaß des Feuers ist noch unklar. Ein Teil der Tiere wurde durch Feuerwehrleute d...

