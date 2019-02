Schwerer See-Unfall vor Rügen : Zwei Schiffe stoßen zusammen: Sieben Verletzte

Zwei Schiffe sind gegen 8 Uhr etwa zweieinhalb Seemeilen östlich vor der Stubbenkammer Rügen kollidiert.

von Stefan Tretropp

19. Februar 2019, 09:33 Uhr

Auf der Ostsee vor Rügen hat es am heutigen Dienstag Morgen einen schweren See-Unfall gegeben. Zwei Schiffe sind gegen 8 Uhr etwa zweieinhalb Seemeilen östlich vor der Stubbenkammer Rügen kollidiert. Es gab mehrere Verletzte. Wie Robert Stahlberg, Pressesprecher der Wasserschutzpolizei, mitteilte, stießen aus bislang noch unbekannter Ursache das unter dänischer Flagge fahrende Schiff „World Bora“ und das unter zypriotischer Flagge fahrende Frachtschiff „Raba“ zusammen.

Durch die Kollision verletzten sich nach bisherigem Erkenntnisstand sieben Personen an Bord der Schiffe. Zur Art und Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Laut Polizei kam zur Rettung auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die „World Bora“ erlitt bei dem Unfall laut Wasserschutzpolizei einen „großen Schaden an der Backbord-Seite“ und liegt derzeit im Fährhafen Sassnitz-Mukran. Die „Raba“ ist derzeit auf dem Weg dorthin. Im Laufe des Tages werden Experten der Seeunfalluntersuchung an Bord beider Schiffe gehen und die Unfallursache klären.