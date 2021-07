B 198 bei Karchow : Bei einem schweren Unfall rammt Lkw einen Mopedfahrer

Auf der Bundesstraße 198 in Höhe Karchow ereignete sich am Abend ein schwerer Verkehrsunfall.

Karchow | Laut Polizeiangaben fuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer mit seiner Schwalbe in Richtung Kambser Kreuzung. Am Abzweig Erlenkamp wollte der Jugendliche links abbiegen, als ein nachfolgender Lkw genau in diesem Moment zum Überholen ansetzte. Zwar versuchte der Lkw-Fahrer noch auszuweichen, dennoch kollidierte er mit dem Mopedfahrer und schleuderte das Moped...

