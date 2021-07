Bedenken beim Datenschutz : Schwesig hält trotz Kritik an Facebook-Kanal fest

Regierungssprecher reagiert auf Datenschutz-Bedenken. Man komme nur der Informationspflicht nach.

Schwerin | Die Landesregierung will trotz erheblicher Bedenken der Datenschutzbeauftragten an ihren Facebook-Auftritten festhalten. „Wir wollen die Bürger dort informieren, wo sie nach Informationen suchen. Das geschieht heute nicht nur in klassischen Medien wie Zeitung, Radio, Fernsehen oder im Internet, sondern auch in den sozialen Medien“, sagte am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.