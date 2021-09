B192 wird erneuert : Sperrung von wichtigster Verkehrsachse an der Müritz angekündigt

Die Fahrbahn zwischen Klink und Waren - dem Nadelöhr zwischen der Müritz und dem Kölpinsee - wird saniert.

Waren | Kraftfahrer und Firmen müssen sich von Montag an auf größere Verkehrsbehinderungen an der Mecklenburgischen Seenplatte einstellen, da die Bundesstraße 192 erneuert wird. Wie ein Sprecher des zuständigen Straßenbauamtes am Mittwoch erklärte, wird die Fahrbahn zwischen Klink und Waren - dem Nadelöhr zwischen der Müritz und dem Kölpinsee - saniert. Zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.