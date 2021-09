Zwischen Löbnitz und Martenshagen : Sperrung nach Unfall auf der B105

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B105 zwischen den beiden Ortschaften Löbnitz und Martenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einem Waldstück zu einem Verkehrsunfall.

Martenshagen | Am Mittwochnachmittag kam es auf der B105 zwischen den beiden Ortschaften Löbnitz und Martenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einem Waldstück zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen stießen ein Lkw, welcher in Richtung Rostock fuhr, und ein Pkw, welcher aus der entgegengesetzten Richtung kam, zusamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.