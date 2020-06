Leistungssport in MV : Sportministerin Drese begrüßt Erhalt der Stützpunkte bis 2022

Der Spitzensport wird an den Olympiastützpunkten MVs in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg bis 2022 weiter gefördert.

von Gert Glaner (dpa)

05. Juni 2020, 15:39 Uhr

Die Zukunft des Leistungssports in Mecklenburg-Vorpommern ist vorerst gesichert. Nach Angaben von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass der Spitzensport an allen bestehenden Standorten weiter bis 2022 gefördert wird. „Das ist eine wichtige und pragmatische Entscheidung für unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler“, sagte Drese in einer Mitteilung ihres Ministeriums vom Freitag.

Die Entscheidung ist den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet.

Mit der Verlängerung haben unsere durch die Corona-Krise verunsicherten Spitzenathletinnen und -athleten und ihre Trainer in den betroffenen Sportarten wieder eine Perspektive. Stefanie Drese (SPD), Sportministerin

Nach ihren Angaben stellt das Land für die Stärkung der Bundesstützpunkte und des Leistungssports Mittel in Höhe von zusätzlich bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Um den Erhalt der Stützpunkte im Land hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen gegeben. Sitz des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern (OSP) ist Rostock mit den Bundesstützpunkten Rudern, Wasserspringen, Short Track und Segeln. Außenstellen gibt es in Schwerin (Boxen, Volleyball, Radsport) und Neubrandenburg (Leichtathletik, Kanu-Rennsport, Triathlon).