Insolvenz durch Corona-Pandemie: : Pleitewelle rollt über Privathaushalte in MV

Durch die Corona-Krise stieg die Zahl an Privatinsolvenzen in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr 2021 enorm an. Schuldnerberater berichten.

Schwerin | Chronisch krank bekommt Silke M.* nur Erwerbsunfähigkeitsrente. Trotzdem hat die 55-jährige Schwerinerin seit Jahren mehrere Kredite unter anderen fürs Auto und für Möbel. Mit dem Arbeitseinkommen ihres Mannes konnten sich die Beiden in der Vergangenheit finanziell immer irgendwie über Wasser halten. Doch mit der Corona-Krise kam die Arbeitslosigkeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.