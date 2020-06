Greifswald: Stark alkoholisierter Mann begeht Hausfriedensbruch

Avatar_prignitzer von svz.de

12. Juni 2020, 10:18 Uhr

Am Donnerstagabend wurde durch eine Bundespolizeistreife im Bahnhof Greifswald ein 58-jähriger Deutscher festgestellt, gegen den bereits Hausverbot der Deutschen Bahn AG bestand. Der Mann war stark alkoholisiert, der gemessene Atemalkoholwert betrug 2,93 Promille. Aufgrund des Allgemeinzustandes wurde die Person in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Bundespolizei. Neben einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erwartet ihn auch eine saftige Polizeikostenrechnung.