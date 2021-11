Beschlagnahme von Mund-Nasen-Masken : Schleppende Ermittlungen: Nach anderthalb Jahren keine Anklage

Vor anderthalb Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Schwerin bei einem Großhändler bei Schwerin 1000 Europaletten Schutzausrüstung beschlagnahmt. Trotz teurer Gutachten ist der Betrugsvorwurf bis heute nicht aufgeklärt.

Schwerin | Seit 17 Monaten hält die Staatsanwaltschaft Schwerin rund 32 Millionen Stück Schutzausrüstung an unbekanntem Ort unter Verschluss. 1000 Europaletten waren Ende Mai 2020 in Neu Poserin nahe Schwerin durchsucht und beschlagnahmt und an drei Folgetage unter anderem durch Ehrenamtler des Technischen Hilfswerks THW in ein geheimes Lager im Landkreis Rostoc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.