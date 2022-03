Studenten aus Stralsund : Mit intelligentem Helm nach Istanbul

Deutschland wird am Sonntag beim globalen Finale des Studierendenwettbewerbs „RedBull Basement“ in Istanbul von drei Männern aus Stralsund vertreten. Sie studieren Motorsport Engineering. Ihre Erfindung rettet Leben.

Stralsund | Was vor drei Jahren mit einem Skiunfall begann, könnte an diesem Sonntag für drei Stralsunder Studenten in einen ganz großen Erfolg münden. Maximilian Briz (24), Hannes Lüder (21) und Valentin Müller-Judex (26) stehen dann in Istanbul im Finale des Studierendenwettbewerbs „RedBull Basement“, zu dem weltweit 4041 Ideen eingereicht wurden. Die jungen Mä...

