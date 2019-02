Verteilung von Geldern : Streit um Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen

Obwohl die Steuern sprudeln, ziehen sich die Verhandlungen zu einem neuen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen weiter hin. Die Zeit drängt. Denn schon von 2020 an soll der Ausgleich nach neuen Regeln laufen.

von Frank Pfaff/dpa

25. Februar 2019, 15:26 Uhr

Bei den Verhandlungen zum künftigen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen haben sich die Fronten wohl massiv verhärtet. Die Kommunalverbände kündigten am Montag wenige Stunden nach Beginn eines weiteren Spitzentreffens mit Regierungsvertretern in Schwerin überraschend eine Pressekonferenz an. Dem Vernehmen nach finden Kreise und Kommunen mit ihren Forderungen bei der Landesregierung nicht die erhoffte Resonanz.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) soll grundlegend reformiert werden. Strittig ist neben der Höhe der Landeszuweisungen vor allem der Mitteleinsatz. Kreise und Kommunen wollen die Zahl der Fördertöpfe auf ein Minimum reduzieren und mehr selbst bestimmen, wofür das Geld eingesetzt wird. Sie fordern eine Infrastrukturpauschale von rund 260 Millionen Euro im Jahr. Die Landesregierung steht dem skeptisch gegenüber und verweist ihrerseits auf das Auslaufen von Länderfinanzausgleich und Solidarpakt mit finanziellen Folgen für das Land.

Noch vor den Kommunalwahlen Ende Mai sollen die Eckdaten der Reform vorliegen. Der neue Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen soll dann im Landtag beraten und beschlossen werden. Gelten soll er von 2020 an. Bislang reicht die Landesregierung rund 1,2 Milliarden Euro ihrer Einnahmen an die Kommunen weiter, ein Großteil davon zweckgebunden.