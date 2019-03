Sturmtief „Bennet“ : Nächtlicher Sturm verursacht vereinzelte Schäden in MV

Sturmtief "Bennet" hat in der Nacht zu Dienstag vereinzelt zu Schäden und Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern geführt.

von Winfried Wagner

05. März 2019, 08:00 Uhr

Am Montagabend gab es durch die Auswirkungen des Sturmtiefs zwischen Abtshagen und Grimmen (Vorpommern-Rügen) zwei Verletzte, als zwei Autos gegen einen gerade umgestürzten Baum prallten, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. Der Baum war auf die Bundesstraße 194 gefallen. Der Wagen eines 31-Jährigen wurde durch den Aufprall in einen Graben geschleudert, der Fahrer und die 23 Jahre alte Beifahrerin mussten verletzt geborgen werden. Ein zweites Auto fuhr in der Gegenrichtung gegen den Baum. Der Fahrer blieb unverletzt.

„Das war recht ruhig“

Bei Sassnitz auf der Insel Rügen stürzte ein Baum am Dienstagmorgen auf eine Straße und blockierte den Verkehr. An etlichen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem entlang der Ostseeküste, zerrte der Sturm Verkehrsschilder und Warnbaken um und ließ starke Äste abbrechen, so dass die Polizei erhöhte Aufmerksamkeit von Kraftfahrern im ganzen Land anmahnte.

In Westmecklenburg registrierte die Feuerwehr in der Nacht nur etwa zehn Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturm. "Das war recht ruhig", sagte ein Sprecher. Bei einem ersten Sturmfeld waren tagsüber am Montag bei Unfällen ein Autofahrer auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg getötet und zwei Menschen verletzt worden.

