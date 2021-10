Nach Brand von Mehrfamilienhaus : Suche nach mutmaßlichem Brandstifter aus Stralsund noch ohne Erfolg

Knapp zwei Wochen nach einem wohl vorsätzlich gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist der mutmaßliche Brandstifter weiter auf der Flucht.

Stralsund | Noch immer ist der mutmaßliche Brandstifter, der in Stralsund wohl vorsätzlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund gelegt hat, auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, konnte der geflüchtete 43 Jahre alte Mieter bisher nicht gefunden werden. Die Fahndung werde nun „intensiviert.“ Auf Balkon der Wohnung entzündet Na...

