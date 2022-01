Insolvenzverfahren MV Werften : Mehrere Interessenten für Global 1 – Zwischenlösung für Arbeiter

Es wird mit Hochdruck nach einem Käufer für das fast fertige Kreuzfahrtschiff gesucht. Für die Beschäftigten werden Transfergesellschaften vorbereitet. Und es gibt ein überraschendes Angebot.

Wismar | Der Insolvenzberater Dr. Christoph Morgen informierte am Mittwochmorgen über die aktuelle Lage bei den MV Werften. Am Standort Wismar zeigte er sich zuversichtlich. So seien die Gehälter für Dezember am Montag an alle Mitarbeiter ausgezahlt worden. Auch die Januar- und Februar-Gehälter seien gesichert. Zukunft von Dream Cruises ungewiss Während ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.