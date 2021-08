Prozess in Stralsund : Mann nach tödlicher Cuttermesser-Attacke in Psychiatrie eingewiesen

Der 31-Jährige hatte bei einer Geburtstagsfeier im Januar 2021 auf zwei Menschen eingestochen. Eines der Opfer starb.

Stralsund | Im Prozess um eine tödliche Cuttermesserattacke hat das Landgericht Stralsund den Täter als Maßregelvollzug in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus eingewiesen. Der 31-Jährige leide an einer depressiven Störung und sei für die Allgemeinheit als gefährlich anzusehen, sagte Richter Kai Klingmüller am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Dem Angeklagten w...

