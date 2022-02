Autofahrer aus MV in Polen : Tanktourismus in Grenzregion: „Am Sonnabend sind nur Deutsche da“

An polnischen Tankstellen ist der Liter Super aktuell bis zu 60 Cent günstiger. Da machen sich auch viele Autofahrer aus MV gerne ihren Tank voll. Droht eine große Pleitewelle bei Tankstellen?

Schwerin | „Willkommen in der Oase am See“ werden Autofahrer am Ortseingang der Gemeinde Löcknitz an der deutsch-polnischen Grenze mit einem Werbeschild begrüßt. Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist im idyllischen Randow-Tal mit See und einer tausendjährigen Eiche gut aufgehoben. Eine andere und derzeit bei deutschen Autofahrern sehr beliebte Oase liegt nur knapp...

