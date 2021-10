Tarifeinigung : Endlich Westlohn für Bauleute aus MV

Nach harten Verhandlungen haben sich die Tarifparteien auf höhere Löhne auf Deutschlands Baustellen geeinigt - und auf eine Angleichung der Ost-Löhne an Westniveau.

Schwerin | Lohngerechtigkeit nach mehr als drei Jahrzehnten: Die 2000 Beschäftigten in knapp 30 Betrieben der Bauindustrie in MV können endlich mit Löhnen auf Westniveau rechnen. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich nach harten Verhandlungen in einer Schlichtungsrunde in der Nacht zu Freitag auf eine weitgehende Angleichung verständigt. Nach der Tarifeinigu...

