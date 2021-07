Schwerin/Dresden : Testlauf für Einsatz künstlicher Intelligenz an Schulen

Mecklenburg-Vorpommern testet zusammen mit Sachsen den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen.

Schwerin/Dresden | Dabei gehe es um die Frage, ob KI Lehrerinnen und Lehrer beim Unterrichten sowie Schülerinnen und Schüler beim individuellen Lernen unterstützen könne, teilte das sächsische Kultusministerium am Donnerstag in seinem Blog mit. Der Test erfolge im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Konkret geht es um das Intelligente Tutorielle System (ITS) Area9 Rhap...

