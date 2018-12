Tipps : Ein ohrenfreundliches Silvester

An Silvester können sich die Kinder nicht nur auf Knallerei freuen, sondern lieber auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das geht wunderbar in der Familie. Jedes Mitglied sucht sich zum Beispiel einen Gegenstand, der in diesem Jahr von besonderer oder symbolischer Bedeutung ist und legt ihn auf den Tisch. Dann wird dazu eine Geschichte erzählt. Am Ende des Abends können die Familienmitglieder die Gegenstände dann zum Beispiel auch vergraben. Damit ist ein schöner Abschluss für die Geschichte und das Jahr gefunden.