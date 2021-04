Selmsdorf : Autofahrer prallt bei Unfall gegen Baum und stirbt

Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Selmsdorf | Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 104 bei Selmsdorf in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Er sei am Montagnachmittag mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für me...

