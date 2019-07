Umleitungen bei Tribsees : Bislang kaum Behinderungen durch A20-Sperrung

Die Vorbereitungen für den Neubau des abgesackten Teilstücks der Autobahn haben begonnen.

von Hannes Stepputat/dpa

31. Juli 2019, 13:14 Uhr

An der A20-Baustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben am Mittwoch die Vorbereitungen für den Neubau des abgesackten Teilstücks begonnen. Mit einem Kran wurden Betontrennwände auf rund 530 Metern Länge gesetzt, die die spätere Baustelle vom fließenden Verkehr abgrenzen sollen, teilte das Verkehrsministerium mit. Dazu wurde die Fahrbahn in Richtung Rostock und Lübeck von 7.00 Uhr an gesperrt.

Freie Fahrt ab 19 Uhr

Bis zum späten Vormittag sorgte die Sperrung für keine größeren Behinderungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Verkehr wurde über die Umleitungsstrecken durch die angrenzenden Dörfer geleitet.

Von voraussichtlich 19 Uhr an sollte die Strecke wieder frei sein. Die eigentlichen Bauarbeiten für den Neubau sollen im Spätsommer beginnen.