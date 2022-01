Polizei sucht Zeugen : Unbekannte randalieren am Datze-Center in Neubrandenburg

Fünf Personen sollen einen Unterstand für Einkaufswagen zerstört haben.

Neubrandenburg | Auf dem Grundstück des Datze-Centers in Neubrandenburg wurde am Abend des 06. Januar randaliert. Gegen 20.40 Uhr bekam die Polizei darauf einen Hinweis von einem Anrufer. Dieser will eine randalierende Gruppe von fünf Personen gesehen haben, die einen Unterstand für Einkaufswagen zerstörten, teilte Raphael Wittek aus der Einsatzleitstelle des Polizeip...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.