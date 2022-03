Brandstiftung bei Grevesmühlen : Unbekannter setzt Recyclinganlage in Brand - 500 000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat ein Papierlager bei Grevesmühlen in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro verursacht.

Neu Degtow | Am Sonntagabend kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Brand auf dem Recyclinghof der GER in Neu Degtow bei Grevesmühlen. Das Papierlager inkl. der dazugehörigen Überdachung und die Sortieranlage brannten in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Papierlager durch einen bisher unbekannten Täter in Brand gesetzt. Zur Bekämpfung des Brandes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.