Grimmen : Verfolgungsjagd mit Hubschrauber und Streifenwagen

Ein Polizeibeamter gab nach jetzigen Erkenntnissen einen Schuss aus seiner Waffe ab.

Grammendorf | Am Sonntag haben Polizeibeamte ein abgestelltes Auto an einem Waldweg bei Grammendorf kontrollieren wollen. Zuvor hatte ein Hinweisgeber die Polizei über den dunklen BMW, in dem sich ein Mann befinden soll, informiert. Das Auto habe keine Kennzeichen und soll beschädigt sein, hieß es. Als die Polizei mit dem Streifenwagen auf den BMW zufuhren, flüchte...

