Polizei hatte täglich das Seegebiet abgesucht : Vermisster Segler tot aus der Müritz geborgen

Der Mann war am 23. September bei einem Segeltörn über Bord gegangen und seitdem verschwunden.

Waren | Ein seit Tagen auf der Müritz vermisster Segler ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Sportbootführer am Samstag am Ostufer des Sees einen Menschen entdeckt, der leblos im Wasser trieb. Wie sich herausstellte, handelt es sich um den vermissten 60-Jährigen. Segler hatten keine Rettungswesten Der Mann war am 23. Septembe...

