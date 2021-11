Mecklenburgische Seenplatte : Vernachlässigte Hunde aus Haus in Penzlin gerettet

23 Hunde waren in der Mecklenburgischen Seenplatte auf engsten Raum zusammengepfercht und mussten unter qualvollen Umständen leben.

Penzlin | Für Silvio Schwarz, Vorsitzender des Neustrelitzer Tierschutzvereins, war es „Ein Bild des Jammers“, wie er dem Nordkurier sagte, als er und seine Mitstreiter in einem Einfamilienhaus in Penzlin gleich 23 vernachlässigte Hunde fanden. „Die Tiere waren auf engstem Raum zusammengepfercht und lebten buchstäblich in ihrem eigenen Kot und Dreck. Entspreche...

