Polizeieinsatz : Versuchter Totschlag in Neubrandenburg

Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass unklar ist, ob es überlebt.

Neubrandenburg | Ein 30-jähriger Mann wurde angegriffen und so stark verletzt, dass es noch unklar ist, ob er die Tat überlebt. Am 7. Februar meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung am Binsenwerder in Neubrandenburg der Polizei. Drei Männer waren beteiligt, sechs Polizeiwagen wurden zum Einsatz geschickt. Das Opfer war zum Zeitpunkt als die Polizei eintraf bereits nic...

