Corona in MV : Nicht genug Intensivbetten? Verwirrung durch neue Statistik

Drohen auch in Mecklenburg-Vorpommern die Intensivbetten nicht mehr auszureichen? Vom Landesamt für Gesundheit und Soziales veröffentlichte Daten erwecken diesen Eindruck.

Rostock | Was ist passiert? An einem Tag lag die Auslastung der Intensivbetten in Mecklenburg-Vorpommern noch bei 14,6 Prozent, und am darauffolgenden sind es dann plötzlich 90 Prozent. Wer die Lageberichte zur Corona-Pandemie des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Mittwoch und vom Donnerstag nebeneinanderlegte, konnte gar nicht anders als sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.