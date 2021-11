Mecklenburgisches Staatstheater : Verzauberte „Zauberflöte“

Regisseur Martin Mutschler inszeniert Mozarts Opernklassiker und verspricht eine überraschende Fassung.

Schwerin | Am frühen Vormittag, zu einer für Theaterleute unchristlichen Zeit, treffen wir Martin Mutschler bei einem Milchkaffee in der Kantine des Mecklenburgischen Staatstheaters. Beleuchtungsproben stehen an, darum ein Gespräch zu so früher Stunde. Mutschler erzählt von seiner „Zauberflöte“, die zwar immer noch die von Mozart und Schikaneder sei, aber and...

