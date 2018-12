Meer statt Museum : Viele Museen in MV mit Einbußen: Supersommer hielt vom Besuch ab

Der heiße Sommer 2018 hat den meisten Häusern im Land einen Besucherrückgang beschert. Es gibt aber auch die eine oder andere Ausnahme.

von Iris Leithold

21. Dezember 2018, 08:01 Uhr

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern hatten wegen des Supersommers in diesem Jahr weniger Besucher als 2017. Die Einbußen lägen bei acht bis zehn Prozent, sagte die Vorsitzende des Landesmuseumsverbandes, Kathrin Möller, nach einer Umfrage. Außerhalb des Sommers seien die Zahlen wie im Vorjahr gewesen. «Die Museen gelten als der Regenschirm des Tourismus», sagte sie. «Und wenn es nicht regnet, gibt es weniger Besucher.»

Es gab aber auch Ausnahmen, etwa das Kulturhistorische Museum Rostock, das mit 85 000 Besuchern nach Möllers Worten einen Rekord verzeichnete. Grund sei die Sonderausstellung zu 800 Jahren Rostock gewesen, die allein mehr als 50 000 Besucher angelockt habe. Alle mehr als 200 Museen des Landes zusammen hätten 2018 unter drei Millionen Besucher gehabt. Im Vorjahr, als es viel regnete, waren es mehr als drei Millionen Besucher gewesen.

Machtlos gegen die Sonne

Mit einem Besucherminus von neun Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund mit dem Ozeaneum im allgemeinen Trend. Neben den Wetterkapriolen - Schnee zu Ostern und durchgehendes Strandwetter im Sommer - hätten die Häuser auch die «äußerst schwierige Verkehrslage» mit umfangreichen Einschränkungen für Autofahrer auf Rügen und der A20 sowie für Bahnreisende zu spüren bekommen, sagte der Direktor des Ozeaneums, Harald Benke.

«Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums im Ozeaneum haben wir in diesem Jahr mit der Modernisierung unseres Großbeckens und zahlreichen Veranstaltungen besonders viele Museumshighlights geschaffen.» Doch all dies konnte nichts gegen die Macht der Sonne ausrichten. Die Badeurlauber ließen sich nicht von den Stränden weglocken. Allein im Juni fehlten im Ozeaneum 19 000 Besucher im Vergleich zum Vorjahr. Mit rund 760 000 Besuchern sind die vier Einrichtungen der Stiftung des Meeresmuseums zusammen die größten Besuchermagnete im Land. Allerdings hatten sie in diesem Jahr 82 000 Besucher weniger als im verregneten Vorjahr. Das Historisch-Technische Museum in Peenemünde berichtete von einem leichten Rückgang um drei bis fünf Prozent nach rund 150 000 Besuchern im Jahr 2017, einem Rekordjahr.

Auch in Schlössern weniger Besucher

Auch die Staatlichen Schlösser des Landes bekamen den heißen Sommer zu spüren. Konnten in den touristischen Hochburgen an der Ostsee und in Schwerin die Zahlen noch annähernd gehalten werden, seien sie in den Schlössern im Binnenland in dieser Zeit rückläufig gewesen, hieß es von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. In allen Staatlichen Schlössern zusammen - Schwerin, Güstrow, Bothmer, Ludwigslust, Mirow, Granitz und Hohenzieritz - wurden bis zum 19. Dezember 413 322 Besucher gezählt. Im gesamten Vorjahr waren es 463 245. Als einziges Schloss verzeichnete Hohenzieritz ein Plus: Bis zum 19.Dezember kamen 4305 Gäste nach 4082 im gesamten Vorjahr.

Staatliches Museum trotzt dem Trend

Das Staatliche Museum Schwerin verzeichnete ein Besucherplus von zehn Prozent im Vergleich zu 2017 auf mehr als 31 000. Allein 12 000 Besucher sahen demnach den Ausstellungshöhepunkt, die im Sommer gezeigte Schau «Hinter dem Horizont...» mit DDR-Kunst aus der eigenen Sammlung. Sie gehöre damit zu den drei besucherstärksten Ausstellungen der letzten zehn Jahre, hieß es.

Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald hatte nach Angaben von Sprecherin Julia Kruse 2018 etwa 36 000 Besucher, auch weniger als 2017. «Damals gab es allerdings auch mehrere größere Ausstellungen», sagte sie. Das Highlight des Jahres 2018 sei die Ausstellung «Die Dänen! Schenkung Christoph Müller» von März bis August gewesen, die aufgrund des großen Interesses noch bis Anfang November verlängert wurde. «Wir konnten Besucherinnen und Besucher nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem Ausland begrüßen, auch einige Gruppen aus Dänemark.» In der Ausstellung wurde erstmals die gesamte Schenkung, fast 400 Gemälde und Grafiken, präsentiert.

Weiterlesen: Volle Strände und leere Museumskassen in MV