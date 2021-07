Bereits 14 Todesfälle : Vier Menschen sterben am Wochenende beim Baden in MV

Bei Temperaturen bis zu 30 Grad sind am Wochenende vier Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beim Baden ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wird noch vermisst.

Schwerin | Bei Badeunfällen sind am Wochenende vier Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. So starben am Sonntag zwei 54 und 57 Jahre alte Urlauber in der Ostsee vor Rügen beziehungsweise bei Ahrenshoop auf der Halbinsel Darß, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Am Sonnabend waren zwei Badeunfälle am Tiefwarensee in Waren und am Haussee ...

