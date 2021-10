Malchow : Vier Personen auf einem Boot erleiden Gasvergiftungen

Ein Ausflug mit einem Boot endet für die Beteiligten im Krankenhaus.

Malchow | Am Dienstagmorgen wählte ein Mann gegen 00:10 Uhr den Notruf der Polizei in Neubrandenburg und teilte mit, dass er und seine Begleiter unter gesundheitlichen Problemen leiden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich alle Personen auf einem Boot in der Marina in Malchow auf. Die bereits vom Anrufer geäußerte Vermutung einer Gasvergiftung wurde den Beamten ...

