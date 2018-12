Vier Schwerverletzte auf Rügen : Auto stürzt zehn Meter in die Tiefe

Ein sechsjähriges Kind wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.

von dpa

24. Dezember 2018, 20:26 Uhr

Bei einem Sturz mit dem Auto zehn Meter in die Tiefe sind an Heiligabend auf Rügen vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 28 Jahre alte Frau kam aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Folge stürzte das Fahrzeug eine zehn Meter tiefe Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungshubschrauber brachte ein sechs Jahre altes Kind und einen 36 Jahre alter Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Universitätsklinik in Greifswald. Die 28 Jahre alte Autofahrerin sowie ein acht Jahre altes Kind kamen mit schweren Verletzungen in eine Stralsunder Klinik. Die Bundesstraße 196 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.