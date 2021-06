Zinnowitz : „Vineta-Festspiele“ beginnen

Die „Vineta-Festspiele“ in Zinnowitz auf Usedom werden am kommenden Samstag den Start in ihre 25. Spielzeit feiern.

Zinnowitz | Auf der Ostseebühne in Zinnowitz geht es ab Samstag wieder rund. Die sagenhafte Stadt Vineta, die in den Fluten der Ostsee versank, steht wieder im Mittelpunkt der Vineta-Festspiele. Auf dem Programm steht die Premiere des Stückes „Traum ohne Wirklichkeit“, das den Planungen zufolge 26 Mal aufgeführt werden soll, wie Intendant Martin Schneider am Mont...

