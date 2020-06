Finale: Von Couch zu Couch : Unsere Bühne für Musiker – 250 000 Fans klickten sich rein  

Zeitung betrat bei Auftritten per Livestream Neuland

von Dirk Buchardt

26. Juni 2020, 05:00 Uhr

… und plötzlich sitzen wir selbst für einen Moment auf dieser virtuellen Bühne. Das ist schon bei der Probe ein komisches Gefühl und war zu Beginn, damals Anfang April, ganz und gar nicht so geplant. Aber es ist ein schönes Gefühl, heute – genau zwölf Wochen nach dem Start mitten in den härtesten Corona-Einschränkungen – auf zehn tolle Konzerte unserer Livestream-Reihe „Von Couch zu Couch“ mit fast 250 000 Zugriffen zurückblicken zu können. Zu wissen, den regionalen Musikern, die ja – wie viele andere in der Eventbranche – urplötzlich eine Vollbremsung von hundert auf null einlegen mussten, wenigstens etwas geholfen zu haben. Weder Einnahmen noch direkten Kontakt zu den Fans und Besuchern... Das ist hart!

hama

Livestreams – das war in dieser Intensität bisher eher etwas für die Fernsehsender. Für uns aber war das Neuland. Wegen der dringenden Fragen zu Corona haben wir uns zunächst Politiker und Experten ins Google-Meet geholt. Kolleginnen und Kollegen fanden sich plötzlich als Moderatoren wieder – und kamen am Abend nachträglich ins Schwitzen, als sie erfuhren, wie viele Menschen sich einschalteten.

hama

Schnell haben wir – Videoredakteur Alexander Hamacher und Dirk Buchardt als Onlinechef – uns gedacht: „Was mit Politikern klappt, kriegen wir mit Musikern erst recht hin.“ Ja, denkste... Denn die Plattform war für derartige Übertragungen – nun ja – nur mittelprächtig geeignet. Dennoch hat sich Viktor Marnitz alias Öxl als Debütant tapfer aus seinem Studio eingewählt und ein schönes Wohnzimmerkonzert gespielt. Meet war danach Geschichte, über andere Wege klappten die Streams dann wesentlich besser und mit den ersten Lockerungen fuhren wir auch zu den Künstlern. Tolle Locations, viele nette Menschen – ein Rückblick auf alle Konzerte und interessante Blicke hinter die Kulissen bekommen Sie heute ab 19 Uhr im „Von Couch zu Couch-Spezial“. Wir freuen uns auf Sie!

Alle bisherigen „Von Couch zu Couch“-Auftritte: