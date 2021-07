Wetter in den nächsten Tagen : Wann kommt der Sommer nach Mecklenburg-Vorpommern zurück?

Gummistiefel statt Badehose: Der Sommer hat sich in den letzten Tagen kurzzeitig verabschiedet. Doch schon bald kann die Sonnencreme wieder ausgepackt werden, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Schwerin | Liegestuhl und Sonnenschirm sind wieder verstaut. Aber nach einer Regenpause kommt der Sommer am Wochenende vorsichtig zurück. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Freitag meist trocken, so der DWD. Zunächst werden viele Wolken erwartet, die Sonne setzt sich nur zeitweise durch. Am Nachmittag und Abend heitert es häufig auf. Die Temperaturen liegen ...

