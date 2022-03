TV-Kritik zum „Tatort“ : Opfer als Täter? So lief das Krimi-Affentheater in Köln

Geiselnahme, Bombe und ein Ex-Lehrer, der sich an einer 14-Jährigen verging: Im „Tatort - Hubertys Rache“ aus Köln stellten Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) die Zuschauer vor eine schwierige Aufgabe.

Köln | Der gute alte „Tatort“-Bulle Freddy Schenk (Dietmar Bär) brachte es auf den Punkt: „Heutzutage glaubt jeder Depp, er habe das Recht durchzudrehen – nur, weil er sich gekränkt fühlt. Das kotzt mich so an! Wen interessieren die Probleme von Herrn Huberty?“ Genau das war die Frage in Köln: Sollten wir Zuschauer Verständnis, ja, Mitleid mit diesem Dani...

