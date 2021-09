Landtagswahl 2021 in MV : Wahlparty der Linken: Hauptsache zweistellig

Die Linke fährt ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis in MV ein. An den Themen habe es nicht gelegen, konstatieren die Genossen, wohl aber an der übermächtigen Landes-SPD.

Schwerin | Vier quälend lange Minuten ist es weitgehend still im Schweriner Coworking Café „tisch“, in das die Linke zur Wahlparty eingeladen hat. Dass die Prognose für den Bund sie bei zittrigen fünf Prozent sieht, ruft kaum eine Reaktion hervor. Nur als der Fernsehmoderator erklärt, dass die Stimmen nach dieser Prognose für ein rot-grün-rotes Bündnis nicht aus...

