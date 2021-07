Wahlumfrage von SVZ, NDR, OZ : Die Grünen stürzen ab – die SPD gewinnt

Die große Umfrage zur Landtagswahl und zur Bundestagswahl im September.

Schwerin | Die Corona-Krise spielt Rot-Schwarz im Land in die Karten: Wenn am Sonntag Wahlen wären, gäbe es einen klaren Gewinner, die SPD und ihre Landesvorsitzende Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin legt in der Gunst der Wähler persönlich zur Mai-Umfrage von infratest dimap wieder deutlich zu und ihre Partei liegt mit 27 Prozent ganz vorn. Denn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.